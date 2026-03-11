遺品整理で最も処分が難しいもの、「思い出の品」を抑えた1位は？
ゴンが運営する「粗大ゴミ回収本舗」は2月27日、「遺品整理」に関する調査結果を発表した。同調査は2月、全国の20代〜60代の男女500名を対象に、インターネットで実施した。
遺品整理・片付けの際、最も「処分や扱いが難しい」と感じるもの
遺品整理の際に最も「処分や扱いが難しい」と感じるモノを尋ねたところ、圧倒的に多い回答は「デジタル遺産」(214票)だった。次いで「思い出の品」(128票)となっている。
デジタル遺産(スマホ・PC)に関してどのような不安や困りごとがあるか尋ねると、「パスワードが分からず中身を確認できない」(36.3%)が最も多かった。「ネット銀行・証券の口座が不明」(27.6%)、「サブスクの課金が続いていた」(19.8%)も多い。
デジタル遺産(スマホ・PC)に関してどのような不安や困りごとがありますか
遺品整理を経験して、故人が生前に整理(生前整理)をしておいてくれたら良かったと感じたか聞くと、88.4%が「非常に強く感じた」「やや感じた」と答えた。
