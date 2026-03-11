Æü»º¡¢ÄÂ¾å¤²·î1Ëü±ß¡¡Ëþ³Û²óÅú¡¢»Îµ¤¸þ¾å¹ÍÎ¸
¡¡Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï11Æü¡¢2026Ç¯½ÕÆ®¤Ç¡¢Áí³Û·î1Ëü±ß¤ÎÄÂ¾å¤²¤òµá¤á¤¿Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤ËËþ³Û²óÅú¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÄÂ¾å¤²Î¨¤Ï2.7¡ó¡£5.0¥«·îÊ¬¤ÎÇ¯´Ö°ì»þ¶â¤ÎÍ×µá¤Ë¤â±þ¤¸¤¿¡£26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë½ãÂ»±×¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç6Àé²¯±ßÄ¶¤ÎÀÖ»ú¤ò·×¾å¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤¬¡¢Êª²Á¹â¤Ë²Ã¤¨¡¢·Ð±ÄºÆ·ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤à½¾¶È°÷¤Î»Îµ¤¸þ¾å¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡£
¡¡25Ç¯½ÕÆ®¤Ï·î1Ëü8Àé±ß¤ÎÍ×µá¤ËÂÐ¤·1Ëü6500±ß¤È²óÅú¡£°ì»þ¶â¤Ï5.2¥«·î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£½ÕÆ®¤Î¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¤Î½¸Ãæ²óÅúÆü¤Ï18Æü¤À¤¬¡¢°ìÂÁá¤¯·Ð±ÄÂ¦¤¬²óÅú¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¥Þ¥Ä¥À¤Ï2·î²¼½Ü¡¢·î1Ëü9Àé±ß¤ÎÄÂ¾å¤²Í×µá¤ËËþ³Û¤Ç²óÅú¡£»°É©¼«Æ°¼Ö¤âÏ«ÁÈ¤¬µá¤á¤¿·î1Ëü8Àé±ß¤ÎÄÂ¾å¤²¤ò·è¤á¤¿¡£