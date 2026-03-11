¥×¥íÌîµå³ÚÅ·¤¬ÀÅ²¬¤ÇÌÛ¤È¤¦¡¡»°ÌÚ´ÆÆÄ¡ÖÅìËÌ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈ¯À¸¤«¤é15Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿11Æü¡¢ÈïºÒÃÏ¤ÎÀçÂæ»Ô¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯¥×¥íÌîµå³ÚÅ·¤ÏÈ¾´ú¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿ÀÅ²¬¸©ÁðÆåÁí¹ç±¿Æ°¾ìÌîµå¾ì¤Ç¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀïÁ°¤Ë¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤È¤â¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÀ°Îó¤·¤ÆÌÛ¤È¤¦¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤ËÂçºå¤Çºå¿ÀÂç¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÉÝ¤µ¤òÃÎ¤ë»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤Ï¡Ö15Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¤¢¤Î»þ¤Îµ²±¤È»×¤¤¤ÏÉ÷²½¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤ÆÅìËÌ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î»ÈÌ¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À¡½À¾Éð¤Ê¤É¡¢Â¾µå¾ì¤Ç¤â»î¹çÁ°¤Ë´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤é¤¬ÌÛ¤È¤¦¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£