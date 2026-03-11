フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が10日深夜放送のニッポン放送「あののオールナイトニッポン0」（深夜3・00）にゲスト出演。ラーメンは年に2回しか食べないことを明かした。

美容や健康のためにストイックな生活を送っている田中。ラーメンは年に2回と決めているという。

昨年、神奈川県足柄下郡湯河原町にあるラーメン屋に田中があのを誘ったが、一緒に行く前に田中が2回ラーメンを食べてしまったため、実現しなかったという。田中は「去年、ごめんね」と謝罪。「私、ロケで行っちゃったの。番組で（ラーメン屋に）行っちゃって、去年はそれで2食終わっちゃったんだよね」と説明した。

あのが「3食くらいやってもいいじゃないですか」と話すも、田中は「いや、ごめんなさい」と断固拒否。2026年になったことでリセットされたといい、「今年こそは湯河原に。一緒に行こうよ」とあのを誘った。

あのは田中がラーメン屋に行けるチャンスが年間2回しかないことに触れ、「奪っちゃうみたいな。もっと大事なご家族とか誰かと行くのがいいんじゃないかな」と遠慮した。