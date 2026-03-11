ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」の１１日放送は、番組公式Ｘで「ＷＢＣ開幕を記念して野球系の説＆企画を再調査」と告知。番組のファンからは、最近姿を見ないプロ野球レジェンドＯＢの回の再放送を期待する声が上がった。

番組公式Ｘでは、この日の企画について「ＷＢＣ開幕記念ＳＰ」と題して「野球系の説＆企画を再調査！これまでに番組が放送した４１の説を調査していく中でまさかの事実が発覚！」と意味深告知がなされた。

同時に予告動画もアップされ浜田雅功が「えっ、マジで言うてんの？」と驚き、小籔千豊が「そうなんですよ」と答えているシーンもあり、一体どんな事実が発覚するのか期待が高まる。

ネットでは「野球系の説」ということから、番組でさまざまな伝説を残した板東英二の登場回を期待する声も。

坂東は１９年の放送で、ロケに映り込んだ素人のさばき方を見る企画に登場。釣り堀先からの中継で、キャップをかぶった男性がフラフラとカメラに映り込もうとしたことから、坂東が必死に排除しようとするも、突然中継が終了。スタジオの出演者だけが中継の続きを見たが、思わず悲鳴があがり「流しちゃいけないやつ」などの声が上がった。結局このシーンはオンエアされなかった。

さらに２０年１月の放送では、「子どもからもらった松ぼっくり 家まで持ち帰らざるを得ない説」に登場し、最初こそ、松ぼっくりをくれた女の子をハグするなど神対応を見せたものの、ロケ車に乗る前にその松ぼっくりをポイ。その後、もう一度女の子がやってきて一緒に写真を撮ってほしいというも「ダメです」と一転、厳しい対応に。

しかもこのロケについて「絶対に出演シーン使いますか？約束してください。使わなかったら２億円下さい」などと言い放ち、番組ファンの間でも「２億円事件」として話題になっていた。

果たして今回の野球の説で坂東は再び登場するのか。ネットでは「元プロ野球選手の登場にも期待してます」「２億円くださいは放送されるかな」「２億円事件は野球系には含まれないのかどうか」などの声が寄せられていた。