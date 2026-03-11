＜大相撲三月場所＞◇四日目◇11日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】館内ざわつく“あわや”のハプニング（実際の様子）

三段目の取組で、土俵上が緊張感に包まれる“あわや”のハプニングが発生した。激しい攻防の最中、一方の力士のまわしが解けかかる事態に、行司が「待った」をかけ中断。館内に「動くな！」という鋭い声が響き渡る異例の光景に、ファンからは驚きとともに、冷静な対応を見せた行司への称賛が相次いだ。

問題のシーンは、三段目七十九枚目・名島（湊）と三段目八十枚目・菊ノ城（秀ノ山）の一番で起こった。結び目が緩み、あわや“ポロリ”という危機を救ったのは、行司の機転だった。

立ち合い、正面から当たった両力士。名島が左上手を狙い、菊ノ城がそれを拒むように激しく動き回る中、菊ノ城のまわしの結び目が大きく緩み、今にも解けそうな状態となった。これに気づいた行司が、両力士の間に割って入り「待った！」をかけて取組を一時中断させた。館内からは「動くな！動くな！」との声も聞かれ、緊迫感が漂う。

いわゆる「まわし待った」と呼ばれるこの処置。行司は力士が動かないよう慎重にまわしを締め直し、位置を整えた後、両力士の背中を叩いて再開を促した。再開後、名島が蹴返しを決めて白星を挙げた。名島は2勝目（0敗）、敗れた菊ノ城は1敗目（1勝）を喫した。

緊迫した一連のやり取りに、視聴者からは「まわしが」「まわし待った」「やばい！」「あぶな」「キャーまわしが」といった悲鳴に近いコメントが続出 。一方で、冷静沈着にハプニングを回避した行司の神対応には「よく気づいた」といった称賛の声も寄せられていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）