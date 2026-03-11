Photo: 小暮ひさのり

今日発売のAppleの2つのエントリーモデル端末、iPhone 17eとMacBook Neo。どちらもAppleの中ではバジェットモデルにあたり、価格を下げるためにさまざまな工夫がされています。とくに、MacBok Neoは、10万円以下Appleノートパソコンを実現するため、通常はiPhoneに搭載されるAチップを採用したのが大きなポイントです。

では、通常iPhoneに搭載されるAチップを搭載したパソコンMacBook Neoと、通常通りAチップを搭載したスマートフォンiPhone 17eでは、どちらが処理性能が高いのでしょう。

チップの差がそのまま

正解はiPhone 17e。

性能測定ソフトGeekbenchで、iPhone 17eとMacBook Neoのスコアが明らかになっています。iPhone 17eの最新スコアは、シングルスコアで3535ポイント、マルチスコアで8910ポイント。MacBook Neoはシングルスコアが3458ポイント、マルチスコアが7555ポイント。

スコアの差は、搭載されているチップの差が大きく影響しています。

MacBook Neoに搭載されているのは、iPhone 16 Proに載っているA18 Proチップとほぼ同じもので、6コアCPUの5コアGPU。一方で、iPhone 17eはiPhone 17とほぼ同じA19チップ。6コアCPUにNeural Accelerator搭載4コアGPU。GPUコアではA19の方が1つ少ないものの、AI処理能力を引き上げる「Neural Accelerator」がのっています。もちろん新しいのはA19チップ。また、メモリはどちらも8GB。

一般的にスマホよりもパソコンの方が性能がいいと思っている人が多いので、ちょっと驚きかもしれません。MacBook Neoは、パソコンの形をしたスマホとも言えます。。形だけパソコンのスマホでも、パソコン向けOSのmacOSを使えるのが（人によっては）大きなメリットです。

…MacBook NeoにA19チップ入れてくれてればなぁ。

Source: via MacRumors