「引越れんらく帳」が岡山市水道局と連携。電気・水道などの手続きをワンストップ化
EPCO i-フロンティアズが運営する「引越れんらく帳」は、NTTデータのBizMINTと連携し、岡山市水道局へのサービス提供を開始した。
引越れんらく帳Webサイト
同サービスの利用により、岡山市の利用者は、電気や水道、インターネットなどの引越し手続きをWeb上で一括して行えるようになる。事業者側にとっては、繁忙期のコールセンターへの入電を分散させ、対応コストの削減や人員確保の負担軽減につながるという利点がある。
利用にあたっては、「引越れんらく帳」への会員登録が必要。登録後に住所を入力すると、対応する電気・ガス・水道・放送などの事業者が自動でリストアップされ、希望の項目を選択するだけで簡単に申し込みができる。
引越れんらく帳Webサイト
同サービスの利用により、岡山市の利用者は、電気や水道、インターネットなどの引越し手続きをWeb上で一括して行えるようになる。事業者側にとっては、繁忙期のコールセンターへの入電を分散させ、対応コストの削減や人員確保の負担軽減につながるという利点がある。
利用にあたっては、「引越れんらく帳」への会員登録が必要。登録後に住所を入力すると、対応する電気・ガス・水道・放送などの事業者が自動でリストアップされ、希望の項目を選択するだけで簡単に申し込みができる。