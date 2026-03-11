W洗顔不要で保湿もできる多機能クレンジング・洗顔シート発売
レックは3月2日、パーソナルケアブランド「NUTANTT(ニュータント)」から、W洗顔不要の「クレンジング・洗顔シート」を発売した。
クレンジング・洗顔シート
同商品は、汗・皮脂やメイク汚れ、日やけ止めはもちろん肌に付着したほこりや花粉、大気汚染物質で知られるPM2.5などの汚れも落とし、保湿ケアまで1枚でできるW洗顔不要の多機能クレンジング・洗顔シート。
洗浄成分には植物油と糖を酵母で発酵させた天然界面活性剤の「ソホロースリピッド」を採用した。液たっぷりのシートが毛穴の隙間に入り込み、日やけ止めや大気汚染物質などの汚れを落とす。ノンコメドジェニックテスト済みで、肌への優しさにも配慮している。
香りはハーバルウッディ調の「ホワイトバーチ」と、天然成分由来の香りがほのかに漂う「カワラヨモギ(無香料)」の2タイプ。10枚ずつのセパレートパック(全30枚入り)なので携帯もしやすい。価格はオープン。
ホワイトバーチの香り
