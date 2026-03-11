カードリーダー内蔵の収納ケース。SDカードとmicroSDに対応
スマートフォン撮影関連のグッズを多数展開しているPGYTECH（ピージーワイテック）のブースに、便利そうなものを発見。「CreateMate 高速ミニカードリーダー内蔵ケース」です。
こちら、カバーを開けるとSDカードとmicroSDカードが収納できるカードケースとなります。この状態では、SDカード1枚にmicroSDカード3枚収納できます。
側面には、SDカードスロットとmicroSDカードスロットがあります。ここにカードを挿すと、カードリーダーとして利用可能。このスロットも合わせると、最大SDカード2枚、microSDカード4枚収納ということになります。
USB-Cケーブルが内蔵されているので、ケーブルを持ち歩く必要はありません。最大312MB/sのデータ転送に対応しています。
最近はSDカードはもちろん、microSDカード対応の機器が増えてきているので、両方持ち歩くほうがいいですからね。両タイプのカードが入る上、カードリーダーにもなってくれるので、確実に荷物が減ります。
こちら、Amazonなら3,960円で購入できますよ。
PGYTECH CreateMate 高速ミニカードリーダーケース
3,960円
Amazonで見る