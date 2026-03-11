【やよい軒】もっちり太麺に辛うまスープが絡む「辛うま麺」【3月17日から発売】

定食チェーン「やよい軒」は、3月17日より「辛うま麺」を発売する。もっちりとした太麺に、辛さの中にも旨味を感じられるスープが絡む、食べ応えのある一杯だという。

唐辛子の刺激的な辛さに加え、コクと深みのあるスープが特徴の“辛うま麺”は、具材にはニラと溶き卵を使用している。さらに、サクサクとした食感のから揚げを組み合わせた定食のほか、濃厚なコクの「たっぷりチーズ」、通常の3倍の辛さに仕上げた「辛さ3倍」もラインアップする。

【画像を見る】「たっぷりチーズ」、「辛さ3倍」の『辛うま麺』のラインアップを見る

担当者は「唐辛子の刺激的な辛さに加え、旨味をしっかりと効かせたスープが特長の“辛うま麺”。辛さ一辺倒ではなく、コクと深みを感じられる味わいに仕上げました」としている。

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆辛うま麺(単品) 890円

◆辛うま麺とから揚げの定食 1,190円

◆【たっぷりチーズ】辛うま麺とから揚げの定食 1,390円

◆【たっぷりチーズ】辛うま麺(単品) 1,090円

◆【辛さ3倍】辛うま麺とから揚げの定食 1,260円

◆【辛さ3倍】辛うま麺(単品) 960円