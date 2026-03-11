片想いの女性を年上男性に取られそうになったとき、同世代としてできる精一杯のアピール９パターン
若いときほど悔しい思いをしがちなのが、好きな女の子を年上の男性に取られるというシチュエーション。経験豊富でお金もあって自信たっぷりのオトナに勝つには、自分の何をアピールするといいのでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身女性181名に聞いたアンケート調査を参考に「片想いの女性を年上男性に取られそうになったとき、同世代としてできる精一杯のアピール９パターン」をご紹介します。
【１】気持ちの良い食べっぷりで、見る人の気持ちを明るくする
「『俺、糖質抜いてるから』とかゴチャゴチャ言う男より、モリモリ食べる人と一緒にいたほうが楽しい」（20代女性）というように、強靭な胃袋をアピールするパターンです。もちろん、汚く食べ散らかすのではなく、きれいにおいしくいただくマナーは必要でしょう。
【２】いつでもどこでも駆けつけるフットワークの軽さを披露する
「会いたい時に会いに来てくれるのは嬉しい」（10代女性）というように、若さゆえの勢いの良さをアピールするパターンです。余裕ぶって相手の出方を待つよりも、二手も三手も先を読んだ行動でやる気を見せつけましょう。
【３】朝まで飲みに付き合うなど、体力のあるところを見せる
「終電逃したらオールで遊んじゃえ！みたいなノリは同世代ならではかも」（20代女性）というように、年上の男性にはないエネルギーをアピールするパターンです。たとえ体力に自信がなくても、笑顔でそばに居続けることが大切でしょう。
【４】彼女の悩み相談を「同じ目線」で聞いてあげる
「年上の男性に相談するとどうしても上からものを言われる感じになる」（30代女性）というように、彼女の悩みに耳を傾け、「良き理解者」としての存在感をアピールするパターンです。答えを出すのが目的ではないので、余計な分析は不要でしょう。
【５】同世代ながら、年齢以上に落ち着いた「内面」を見せつける
「なんでその歳で自信満々なの？って逆に気になる」（20代女性）というように、年齢を感じさせないオトナな部分をアピールするパターンです。ただし、虚勢を張るのは諸刃の剣。口先だけで行動が伴っていないなど、ボロが出ないよう注意したいところです。
【６】壮大な夢を情熱的に語り、「これからの可能性」が大きいことを訴える
「『有望な未公開物件』なら、興味あるかも（笑）」（20代女性）というように、まだまだ人間として伸びしろがあることをアピールするパターンです。すでに評価が定まっている年上男性に比べて、「変化がありそうで、おもしろい」と思わせられるかが決め手になるでしょう。
【７】無理なく共感できる「仕事観」や「恋愛観」を示す
「背伸びし続けるのも疲れるから、ホッとできる相手はポイント高いかも」（20代女性）というように、同世代ならではの気安さをアピールするパターンです。ともすると説教くさくなる年上男性との違いを見せつけるなら、彼女が何を言っても共感してあげるのが吉でしょう。
【８】お金がないなりに創意工夫したデートを企画する
「経済力に勝る魅力があればOK」（20代女性）というように、資金不足でも楽しめるデートに誘い、その企画力をアピールするパターンです。「節約」や「お得」を主眼に据えると、単に「貧乏くさい」と思われてしまうので、お金では買えないような楽しさを追求したほうがよいでしょう。
【９】アニメや流行歌など、「彼女と共通の思い出話」で盛り上がる
「話があうって大切」（10代女性）というように、共通体験を語り、同世代ならではの居心地の良さをアピールするパターンです。ただし、大人ぶりたい女の子には、微妙な昔話はウケない可能性もあるので気を付けましょう。
年上男性に心惹かれる女性でも、少なからず不満を感じている部分はあるはずです。その不満を読み解いて、ピンポイントでアピールするのが攻略への近道かもしれません。（熊山 准）
【調査概要】
期間：2013年11月11日（月）から18日（月）まで
対象：合計181名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
