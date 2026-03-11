嵐・二宮和也が「神」との記念撮影に成功したことを報告した。

ＷＢＣを国内独占配信する「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」でスペシャルサポーターを務める二宮は、１０日に行われた侍ジャパンの１次ラウンド最終戦チェコ戦（東京ドーム）で配信番組に出演。２００９年第２回大会優勝監督で元巨人監督の原辰徳氏と共演した。二宮は自身のＸ（旧ツイッター）で「遅れましたが 神(原辰徳様)から『おぅ！ニノ！写真撮ろうぜ！』っと。気を使って頂きそれだけで感涙でしたが 本当に撮って頂きました。凄（すご）いぞ。この人生」と喜びの報告をした。６日の共演時には「心残り」として憧れの原氏と写真撮影できなかったことを明かしており、リベンジに成功した。

この投稿には「えーっっっっっ すごーい！！！！！にのよかったね！！！！！」「『ニノ』って呼んでくれてるのも尊い」「一生の宝物ですね。まさに神対応…！」「国民的アイドルと球界のレジェンドのツーショット、画面の覇気が凄すぎて直視できない…！」「次の目標は、原さんから「代打、ニノ」ですね」などの声が寄せられている。