『葬送のフリーレン』人気キャラ投票の一部発表！現在5位にまさかのキャラ「アウラ様負けそう」「悪ふざけ感が醍醐味」
漫画『葬送のフリーレン』の第3回キャラクター人気投票が29日まで開催中で、現在の順位の一部が発表された。発表されたのは、5位「買っちゃった骨」、37位「剣の里の里長」となっている。
【画像】まさかの5位！『葬送のフリーレン』人気投票にランクインしたキャラ
5位の「買っちゃった骨」は第2回のキャラ投票で、28位にランクインしており大きく順位を伸ばした。これにネット上では「これキャラなの？ｗ」「皆さまその選択で本当に良いんですか？」「アウラ様負けそう」「相変わらず骨強いな」「この悪ふざけ感が醍醐味ではあるw」などと驚いている。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、コミックスは累計3500万部を突破している。
第2回キャラクター投票は、総投票数1268万8733票が集まり、第1位はヒンメル（得票数123万9533票）、2位は断頭台のアウラ（104万5369票）、第3位はフェルン（86万4863票）、第4位はユーベル（84万7205票）、第5位はフリーレン（81万6279票）、第6位はリーニエ（67万5744票）、第7位はシュタルク（58万7392票）、第8位は黄金郷のマハト（35万3780票）、第9位はソリテール（35万2524票）、10位はミミック（34万1347票）。
そして第11位は大陸魔法協会受付のお姉さん、第12位はデンケン、第13位はヴィアベル、第14位はゼーリエ、第15位はゼンゼ、第16位は終極の聖女トート、第17位は剣の里の里長、第18位は馬鹿みたいにでかいハンバーグ、第19位はラオフェン、第20位は荒くれ者たち。
21位は戦士ゴリラ、22位はレンゲ、23位は猫、24位はラヴィーネ、25位はザイン、26位はラント、27位はシャルフ、28位は買っちゃった骨、29位はフランメ、30位はカンネという結果になった。
