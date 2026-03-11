暑くなってからでは遅い！ ブリヂストンスポーツからクールに快適にプレーするための必需品「盛夏の暑さ対策アイテム」が登場
ブリヂストンスポーツから、真夏の厳しい暑さでも快適にプレーしながらパフォーマンスを落とさない「盛夏の暑さ対策アイテム」が登場。順次販売を開始する。
【写真】かぶっているのに涼しい優秀ハットはカラバリもグッド！
今回ラインナップされたのは5つのアイテムで、一つは晴雨兼用傘だ。強い日差しから身を守ってくれる、遮光率・紫外線遮蔽率100％の生地を採用。大きめサイズの『プロモデル（UM2601）』は、日差しも雨もしっかり遮ってくれるのに、軽量設計なのがうれしいポイント。対する『ジャンプ式モデル（UM2602）』は、ワンタッチで開く利便性の良さがウリ。
お次の『アイスバッグ（GA26S1）』は、結露しにくい生地裏加工が施されていて、使い勝手の良さが光る。デザインも一新され、落ち着きのあるブラックのほか、涼しげな印象のブルー、元気が出そうなイエローの3色展開となっている。
ゴルフスタイルの定番になったハットもラインナップ。『クールバイタルハット（HAS26A）』は、帽子内側に冷感メカニズム生地「クールバイタル」を採用している。これは、生地部分を濡らし、水気をしっかり切ったあとにかぶることで、水分の振動により蒸発冷却効果が発動。生地温度を下げるため、ハット内を冷やしてくれる。また、天面部には保冷剤ポケットが付いているので、帽子内部の冷却効果をさらに高められる。同じ「クールバイタル」生地を使用した『ネッククーラー（SGS26B）』も発売する。
最後にUVカット機能付きの『アームカバー（SGS26A・SGS26L）』は、ずれ落ちにくい設計で、ゴルファーのパフォーマンスもしっかりサポートしてくれる。
夏場の厳しい暑さは、ゴルフのパフォーマンスに影響を及ぼす以上に、熱中症などを引き起こす危険があるなど、体に負荷がかかる。健康的に楽しくプレーするためにも、早めから備えておいて損はないだろう。◇ ◇ ◇黒×茶のシックな空間→関連記事で【高級感満載なのにお手頃プライス！ ゴルファーの懐に優しい新境地のPHEV「シーライオン6」】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
高級感満載なのにお手頃プライス！ ゴルファーの懐に優しい新境地のPHEV「シーライオン6」
「まだかな〜」がミスの元！ “待ちチョロ”回避はゴルフプレー以外をするのが正解だった
若作りはダサいしイタい? 中高年ゴルファーがファッションで守るべきテーマは「清潔感とオーソドックス」だった
古江彩佳の驚異的な安定感！ 秘密は“ノーコック”バックスイングにあった
こんなの僕らが打てるのか……ジャンボのために作った特製アイアンが発売、お値段は61万円オーバー！
【写真】かぶっているのに涼しい優秀ハットはカラバリもグッド！
今回ラインナップされたのは5つのアイテムで、一つは晴雨兼用傘だ。強い日差しから身を守ってくれる、遮光率・紫外線遮蔽率100％の生地を採用。大きめサイズの『プロモデル（UM2601）』は、日差しも雨もしっかり遮ってくれるのに、軽量設計なのがうれしいポイント。対する『ジャンプ式モデル（UM2602）』は、ワンタッチで開く利便性の良さがウリ。
お次の『アイスバッグ（GA26S1）』は、結露しにくい生地裏加工が施されていて、使い勝手の良さが光る。デザインも一新され、落ち着きのあるブラックのほか、涼しげな印象のブルー、元気が出そうなイエローの3色展開となっている。
ゴルフスタイルの定番になったハットもラインナップ。『クールバイタルハット（HAS26A）』は、帽子内側に冷感メカニズム生地「クールバイタル」を採用している。これは、生地部分を濡らし、水気をしっかり切ったあとにかぶることで、水分の振動により蒸発冷却効果が発動。生地温度を下げるため、ハット内を冷やしてくれる。また、天面部には保冷剤ポケットが付いているので、帽子内部の冷却効果をさらに高められる。同じ「クールバイタル」生地を使用した『ネッククーラー（SGS26B）』も発売する。
最後にUVカット機能付きの『アームカバー（SGS26A・SGS26L）』は、ずれ落ちにくい設計で、ゴルファーのパフォーマンスもしっかりサポートしてくれる。
夏場の厳しい暑さは、ゴルフのパフォーマンスに影響を及ぼす以上に、熱中症などを引き起こす危険があるなど、体に負荷がかかる。健康的に楽しくプレーするためにも、早めから備えておいて損はないだろう。◇ ◇ ◇黒×茶のシックな空間→関連記事で【高級感満載なのにお手頃プライス！ ゴルファーの懐に優しい新境地のPHEV「シーライオン6」】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
高級感満載なのにお手頃プライス！ ゴルファーの懐に優しい新境地のPHEV「シーライオン6」
「まだかな〜」がミスの元！ “待ちチョロ”回避はゴルフプレー以外をするのが正解だった
若作りはダサいしイタい? 中高年ゴルファーがファッションで守るべきテーマは「清潔感とオーソドックス」だった
古江彩佳の驚異的な安定感！ 秘密は“ノーコック”バックスイングにあった
こんなの僕らが打てるのか……ジャンボのために作った特製アイアンが発売、お値段は61万円オーバー！