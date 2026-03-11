ネクヒロシーズン開幕！久世夏乃香、和田純怜が好スタート マイナビカップ
＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー開幕戦 マイナビカップ 初日（2日間競技）◇11日◇大栄カントリー倶楽部（千葉）◇6279ヤード・パー72＞女子プロゴルファーへの登竜門「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」の2026年初戦となる「マイナビカップ」が千葉県にある大栄カントリー倶楽部で開幕した。2日間競技の初日前半を全組が終えて4アンダーまでスコアを伸ばしている和田純怜と久世夏乃香が首位タイに並んでいる。
大谷翔平だけじゃない“お茶たて”ポーズが流行中
3アンダーの3位タイに森田乃愛と中島萌絵。2アンダー5位タイに昨年の開幕戦優勝者である桑村美穂らが続いている。マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーは今年で8年目を迎え昨年はOGを含む8名のプロテスト合格者を輩出。今季は過去最多となる18試合が予定されている。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。26年は過去最多の18試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
クワミは充実のオフ「生意気かもしれないけど…」ツアープロとの戦いに自信【ネクヒロ2026開幕】
合宿で得た“収穫”と“実感” ポイントランク上位の資格で海外強豪参戦のメジャー出場権獲得！【ありなみんの豪州プレーイン・レポート】
新生ユリアが予選トップで宣言「開幕から優勝を」 ネクヒロ2026開幕直前
え…観戦無料！？ 世界の強豪が集まる大会の驚き“太っ腹情報”【インターナショナルシリーズ日本大会の見どころ】
3アンダーの3位タイに森田乃愛と中島萌絵。2アンダー5位タイに昨年の開幕戦優勝者である桑村美穂らが続いている。マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーは今年で8年目を迎え昨年はOGを含む8名のプロテスト合格者を輩出。今季は過去最多となる18試合が予定されている。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。26年は過去最多の18試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
クワミは充実のオフ「生意気かもしれないけど…」ツアープロとの戦いに自信【ネクヒロ2026開幕】
合宿で得た“収穫”と“実感” ポイントランク上位の資格で海外強豪参戦のメジャー出場権獲得！【ありなみんの豪州プレーイン・レポート】
新生ユリアが予選トップで宣言「開幕から優勝を」 ネクヒロ2026開幕直前
え…観戦無料！？ 世界の強豪が集まる大会の驚き“太っ腹情報”【インターナショナルシリーズ日本大会の見どころ】