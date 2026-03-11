21年に急逝した女優・神田沙也加さん（享年35）と交際していた元俳優で、六本木のメンズラウンジ「CENTURY TOKYO」のキャストに転身した前山剛久さん（34）が10日に自身のインスタグラムを更新し、同店舗から「一度退店」すると告知した。

前山さんは、同店のYUKIYA氏のYouTubeチャンネルに出演。そこで「素直に言うと、そもそも、僕はずっとその元カノと付き合っていて、Kさんから言われて、僕1回、お断りして。“難しいです”みたいな」と、神田さんをイニシャルで呼びながら当時を回想。「でもその時、自分が仕事で悩んでいる時で。自分もこれから結果出していくためには、今の彼女とお別れして、この子の方がいいかなって思って。ちゃんと話つけて、向こう（Kさん）にいったという形だったんですよ」と経緯を説明した。

神田さんが亡くなった際の心境を聞かれ「悲しかったです。もっと話してくれたら良かった。お別れを告げた元カノもそうだし、Kさんも真剣に恋愛した結果だから」と前山さん。世間からの厳しい声については「確かに落ち込むこともあるけど、僕の意見としては“しょうがないじゃん”みたいな。僕はちゃんと恋愛したから、そこに行き着いちゃって、結果がそれになっただけ。僕は本当に真剣だったので」と強調した。

ネット上では、この「しょうがないじゃん」という発言が物議を醸していたが、10日の投稿では「私の今回出演した動画の件について。社長とお話して、現在在籍しているメンズラウンジを一度退店する運びとなりました。これからの進退は追って、報告させていただきます」とし「申し訳ございませんでした」と謝罪していた。