アニープラネット、3月末で業務活動休止→解散へ 『ネルソン・マンデラ釈放の真実』などを配給
映画配給・宣伝会社のアニープラネットは11日、公式サイトを更新し、3月末で業務活動を休止し、解散することを発表した。
【一覧】アニープラネットが宣伝協力した主な作品
同社は、代表取締役・佐藤純子社長の名義で文書を掲載。「株式会社アニープラネット 解散のお知らせ」と題し、「このたび弊社は3月末をもちまして、業務活動を休止することにいたしました」と報告。「本サイトも閉鎖となります。長い間のご高覧に心より感謝申し上げます」と感謝をつづり、「皆様の御健勝を心からお祈り申し上げます」と結んだ。
同社は『逢いたくて』（2003年）、『ビハインド・ザ・サン』（04年）、『Ｈ／エイチ』（04年）、『ネルソン・マンデラ釈放の真実』（14年）などを配給。近年では『おーい、応為』（25年）、『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（26年）などの宣伝協力を行っていた。
【一覧】アニープラネットが宣伝協力した主な作品
同社は、代表取締役・佐藤純子社長の名義で文書を掲載。「株式会社アニープラネット 解散のお知らせ」と題し、「このたび弊社は3月末をもちまして、業務活動を休止することにいたしました」と報告。「本サイトも閉鎖となります。長い間のご高覧に心より感謝申し上げます」と感謝をつづり、「皆様の御健勝を心からお祈り申し上げます」と結んだ。
同社は『逢いたくて』（2003年）、『ビハインド・ザ・サン』（04年）、『Ｈ／エイチ』（04年）、『ネルソン・マンデラ釈放の真実』（14年）などを配給。近年では『おーい、応為』（25年）、『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（26年）などの宣伝協力を行っていた。