国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」ABEMAで無料生中継決定
【モデルプレス＝2026/03/11】ABEMA（アベマ）にて、6月13日13時より国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（通称：MAJ）を無料生中継することが決定した。
【写真】「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」設立された部門一覧
「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）」。第2回となる今回は、2025年の初開催からさらに規模を拡大し、2026年6月13日に開催される。
当日は、昼に一部部門の発表を行う「Premiere Ceremony」を「SGCホール有明（TOKYO DREAM PARK）」で、夜には主要部門を発表する「Grand Ceremony」および「レッドカーペット」を「TOYOTA ARENA TOKYO」で開催。
ABEMAでは、昼に行われる「Premiere Ceremony」、ノミネートアーティストたちが華やかに登壇する「レッドカーペット」、さらに夜の「Grand Ceremony」までのイベント全編を、一日を通して生中継を行う。（modelpress編集部）
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」無料生中継決定
