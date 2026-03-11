EXILE NESMITHの妻・かなす、“ド派手”マタニティフォト披露「カラフルで可愛い」「お腹の招き猫も良すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/11】EXILE／EXILE THE SECONDのNESMITH（ネスミス）の妻でパンクバンド・HEY-SMITHのトロンボーンのかなすが、3月11日までに、自身のInstagramにてマタニティフォトを公開した。
【写真】42歳EXILEメンバーの40歳美人妻「お腹の招き猫も良すぎ」カラフルなマタニティフォト
3月6日に第1子男児が誕生したことを報告していたかなす。今回の投稿では、虹やハートの絵文字を添え、マタニティフォトを公開した。ふっくらとしたお腹には、福を呼ぶ招き猫のアートが施されている。
撮影者のDream Ayaは自身のInstagramストーリーズにて、かなすの投稿を引用し「かなすちゃんのマタニティフォト撮影させていただきました かなすちゃんおめでとうっ」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「カラフルで可愛い」「センス爆発してる」「見てるだけで元気が出る」「お腹の招き猫も良すぎ」「ハッピーすぎる写真」といったコメントが寄せられている。
2人は2022年10月に結婚を発表した。（modelpress編集部）
