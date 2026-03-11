【メジャーリーグ通信】

【鈴村氏コラム】ヤンキースが直面する大きな岐路…「普通の球団」へと変貌するか、「悪の帝国」に戻るのか

1979年のイラン革命によって成立したイラン・イスラム共和国にとって、建国以来最大の危機をもたらしたのが米国とイスラエルによる攻撃と、最高指導者ハメネイ師の死去だ。

今年11月の中間選挙に向けて、米国大統領ドナルド・トランプは強力な指導者としての姿を有権者に印象付け、与党・共和党を勝利に導きたい考えを持つ。

イランとの戦争は4週間から5週間で完了する、あるいは次の標的はキューバであると“公言”する様子には、世界最大の軍事国家である米国の実力を国内外に誇示しようとするトランプの思惑が明確に示されている。

一方、4週間から5週間でイランでの軍事作戦が終了するというトランプの発言については、軍事専門家の間からも疑問が呈されており、長期化することは避けられないという見方も根強い。

しかも、事態が早期に収束しなければ、物価上昇の加速などが国民生活に悪影響を及ぼしかねない。

そして、こうした状況は、中間選挙を控えたトランプ政権と共和党だけでなく、3月25日に開幕する大リーグにとっても望ましくない。

軍事作戦の完了までの期間が長引けば、2026年のシーズンは戦時下で行われることになる。

イラクとの戦争の際は、人気テレビドラマ「ER」でも将来を嘱望された青年医師が、軍医として戦地に赴く描写があった。戦地は米国本土から遠く離れていても、人々の生活の中に戦争の存在が深く刻み込まれたことを示す、象徴的な構成だった。

今回も、イラン政府が国民に対して米国とイスラエルへの徹底した抵抗を呼びかけていることもあり、戦地は遠く離れているとしても、米国内が紛争の対象外であるとは限らない。

例えば、戦力では劣るイランが、局面の打開のために政府関連施設や大人数が集まる場所を暴力行為の対象としかねない。特に1試合平均で約3万人が集まる大リーグの球場は格好の標的となる。

あるいは、「イランによるテロ」という恐怖が、イラン系米国人やイランから米国で働いたり学んだりしている人々に対する憎悪と暴力という形をとることも予想される。

球界にも大リーグからマイナーリーグの球団まで、イラン系米国人らが職員として所属している。

大リーグ機構や選手たちが政権に働きかけ、戦争の早期の終結に寄与できる可能性は皆無である。しかし、選手や観客だけでなく、少なくとも球界が抱えるイランにゆかりのある人々の安全を守ることに全力を尽くさねばならない。関係者の負う責任は大きいのである。

（鈴村裕輔／野球文化学会会長・名城大教授）