◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国６―８イタリア（１０日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

イタリア大金星―。伏兵イタリアが、スーパースター軍団の米国代表を８―６で破る歴史的大勝利で３勝０敗とし、２大会連続の準々決勝に王手をかけた。優勝候補の筆頭とされる米国は猛反撃もあと一歩及ばず、手痛い初黒星で３勝１敗。イタリアは１１日（日本時間１２日）に２勝１敗のメキシコと対戦し、勝利すれば４戦全勝と文句なしで突破が決まる。

２点リードの９回２死一塁。米国代表の主砲ジャッジ（ヤンキース）のバットが空を切り、歴史的勝利を決めた瞬間、イタリアナインは歓喜の列をつくり、はじける笑みでハイタッチで祝福した。

「最後の打者はジャッジになると確信していた。だって、そういうものでしょう。地球上で最高の打者だから、これは起こり得ること。もう（ブルペンに）左はいなかったけど、我々はそこにたどり着き、知恵を発揮して試合を締めくくった。チームを誇りに思います。人生最高の日の１つになりました」と、セルベリ監督は感無量の表情だ。

２回２死からティール（ホワイトソックス）が左翼へ１号先制ソロ。この回はホワイトソックス傘下マイナーのアントナチが右中間への１号２ランで続き、リードを３点に広げる。４回にはカグリオンが右翼への１号２ランで追加点。プッチーニのオペラ「トゥーランドット」の名曲「誰も寝てはならぬ」が豪華けんらんに響き渡った。４回までの３本塁打で若いチームが流れに乗った。

６回は相手のミスに乗じて３点を奪い、手堅く犠飛を決めるなどしたたかさもみせ、一時は８―０と圧倒的な展開に。守っては先発ロレンゼン（ロッキーズ）が６７球の熱投。４回２／３を投げ、２安打無失点と好投。６回以降じわじわ反撃され、２点差とされるが、最後は米国の猛反撃を退けた。

「３種類の直球系がうまく機能した。相手が追いかけてくるように、しっかりゾーンに投げることを心がけた。あの強力打線に逃げては勝ち目はない。聖書には、苦難の中で喜びなさいと書かれています。苦悩は忍耐と根気を育てます。スポーツにおける挑戦は、どんなに劣勢でも乗り越えられるか、ですから」とロレンゼン。「明日また試合がある。でも、この勝利は確かに次のレベルに進む大きな一歩です」と喜びを口にした。

１９３８年にサッカーＷ杯連覇を達成したチームカラーの青「アズール」がイタリアスポーツのナショナルカラー。残すは２勝１敗のメキシコとの最終戦。２大会連続の準々決勝を目指すダークホースが“アズール旋風”を巻き起こす。