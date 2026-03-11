東日本大震災の発生から11日で15年。宮城県出身の俳優・宮世琉弥さん（22）が11日、自身のSNSを更新し、思いを明かしました。

宮世さんは、小学生の時に被災。宮世琉弥の名前には、“宮”城から“世”界へという思いが込められているといいます。

発生から15年となる3月11日を迎えたことについて、「時間が経つほど、出来事は少しずつ『過去』になっていく感覚があると思います」とつづり、「でも、あの日を経験した人たちにとっては、きっと今も続いている現実でもあると思います。あの日、たくさんの人の大切なものが失われました。たくさんの人の人生が大きく変わりました。そして、たくさんの人が必死に前を向いて、ここまで歩んできた15年でもあります」とコメント。

「だからこそ僕は、芸能活動を通して伝え続けていきたいと思っています。『日本でこんな出来事があったんだよ』『こんな想いをしてきた人たちがいるんだよ』時間が経っても、その記憶や想いが風化してしまわないように。今はまだ知らない世代の方にも、これから先の未来にも、少しでも伝えていくことが、自分にできることの一つだと思っています」と決意を明かしました。

そして「これからも、自分の活動の中で、この日を、そしてあの日の出来事を伝えていきたいです！ もしよかったら、今日という日に、ほんの少しだけでもあの日のことを思い出してもらえたら嬉しいです。そして今、当たり前のように過ごせている日常や、大切な人たちの存在を、少しでも大事に思える一日になりますように これからも、そんな想いを込めながら活動していきます！ 宜しくお願い致します！！ 頑張ろうね！！」とつづりました。