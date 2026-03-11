Kis-My-Ft2二階堂＆timelesz猪俣、まさかの“新ギャグ”が爆誕！「合コンみたいな設定が…」

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

本日3月11日（水）放送の同番組では、ヒンディー語0〜10の読み方を覚えるまで終わらないデスゲームが開幕。ゲストにみなみかわ、新山（さや香）を迎え、全員で暗記に挑む。

お題となるのは「シューニャ・エーク・ドー・ティーン・チャール・パーンチ…」など、一見すぐには覚えられなさそうなカタカナばかり。

語呂合わせをうまく即興劇の中に組み込んで、覚え方を考案していく。

まず「0」を表す「シューニャ」は、ケムリが、猪俣の下の名前が「周杜（シュート）」であることに着目。そこから猪俣が「シュートは猫飼ってるんだよ」と派生させていく。

すると二階堂が「合コンみたいな設定がいいのでは？」と提案。一同カタカナをうまくセリフに当てはめていく。

しかし途中、何故か二階堂＆猪俣の新ギャグも誕生し…。

はたして、どんな即興劇が出来上がるのか？

◆猪俣がまさかの連続ミス…？

5人は見事ヒンディー語の0〜10の読み方を答えることができるか、いざクイズの時間。

1人でも間違えたら即興劇からやり直しという厳しいルールに、一同はプレッシャーを感じる。

最初は余裕そうだった一同だが、徐々に雲行きが怪しくなり…。

「誰も正解してない可能性ある…」「これ何回書く？」「監禁されてるみたい」――11問連続で正解しないと終われないデスゲーム、5人は無事にクリアすることができるのか？