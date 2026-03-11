ＫＴＣ<5966.T>が後場急動意し続伸している。午後２時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を５億７０００万円から６億４０００万円（前期比２４．４％減）へ、純利益を２億６０００万円から４億１０００万円（同２４．６％減）へ上方修正したことが好感されている。



工具事業において市販部門及び直販部門の販売が前期の水準に及ばなかったことに加えて、戦略製品であるデジタルトルクレンチの自主回収に伴う影響などもあり、売上高は８６億円から８１億５０００万円（同９．９％減）へ下方修正したが、一連の不適切会計事案における調査関連費用や再発防止に関する費用が想定した金額を下回ることなどから利益は上方修正した。



出所：MINKABU PRESS