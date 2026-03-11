神島化学工業<4026.T>が後場終盤に急伸している。同社は１１日午後２時３０分、２６年４月期第３四半期累計（２５年５月～２６年１月）の単独決算発表にあわせ、通期の業績・配当予想を修正した。今期の最終利益予想は従来の見通しから１億円増額して１６億円（前期比１１．６％増）に引き上げたほか、期末配当予想は３円増額して２６円に見直しており、これらをポジティブ視した買いが集まった。



化成品事業が当初の予想を下回り、今期の売上高予想は４億円減額の２７７億円（同１．１％増）に見直したものの、高付加価値製品の拡販やコスト改善などによる効果が寄与する。年間配当予想は４９円（前期は４４円）となる。５～１月期の売上高は２０７億９３００万円（前年同期比０．７％増）、最終利益は１２億７４００万円（同２２．８％増）となった。



出所：MINKABU PRESS