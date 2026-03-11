「フーデックス」 台湾から194社が参加 過去最多 認知度向上に期待
（東京中央社）アジア最大級の食品・飲料展示会「フーデックスジャパン2026」が10日、東京ビッグサイトで開幕した。台湾パビリオンには過去最多となる194社が参加。台湾貿易センター（中華民国対外貿易発展協会、TAITRA）の黄志芳（こうしほう）董事長（会長）は、台湾食品ブランドの世界的な認知度向上に期待を寄せた。
台湾パビリオンはTAITRAや経済部（経済省）、農業部（農業省）、15県市、10余りの食品業界団体が共同で出展した。
黄董事長は、外国勢としては2番目の参加規模であることに触れ、今後も引き続き努力し、1番を目指したいと意欲を示した。またより多くの世界的な商機の獲得に向け、ビッグサイトを台湾食品ナショナルチームの本拠地にしたいと語った。
李逸洋（りいつよう）台北駐日経済文化代表処代表（大使に相当）は、台湾の食品は日本市場で好評だと強調。代表処（大使館に相当）も地方政府や企業を支援し、安心で良質な台湾食品を日本の消費者に届けていくと語った。
陳駿季（ちんしゅんき）農業部長（農相）は、出展規模は2番目だとしつつも、人気は絶対にナンバーワンだとアピール。台湾の良質な農産品を日本の家庭の食卓に届けることが農業部の重要な目標だと語った。
経済部国際貿易署の胡啓娟（こけいえん）副署長は、今年は立法院（国会）の支持を受け、出展経費の補助が大幅に増えたと説明。調理の実演やトークイベントなどを通じて台湾食品産業のイノベーション力と活力を示したいと語った。
（戴雅真／編集：齊藤啓介）
