こんにちは、asasaです。

【画像で見る】おしゃれに見える「ワイン木箱」の活用アイデア

Instagramでは11万人以上の方にフォローしていただき、インテリアやDIY、便利グッズなどを発信しています♪

新年度、新学期。

お部屋の模様替えを検討している方も多いのでは？

今回は我が家で長年愛用している「ワイン木箱」の活用アイデアを紹介します♡

万能なワイン木箱　▶そのままでもかなりおしゃれです


ワイン木箱って、実はAmazonや楽天など通販サイトでは1箱1,400円前後（送料込み）で買えることをご存じですか？

木材が高くなっている今、材料を一からそろえてDIYするよりも、実はコスパがいいことも・・・！

完成形に近い状態なので、ちょっと手を加えるだけで使えるのも魅力です。

ジモティーやメルカリ、ヤフオクで探したり、飲食店や酒屋さんで出会えることもありますよ。

タイミングが合えば無料でゲットできることもあります！

実は万能なワイン木箱。

我が家の活用法を3つご紹介します♪

■その１ 収納ボックスとして使う

ワイン木箱を収納ボックスに　▶こんな風に使ってます


そのままでも十分おしゃれなワイン箱。

ウォークインクローゼットでは、そのまま収納ボックスとして使っています。

細かいものは100均のケースや不織布ケースに　▶ちょっと手を加えると


大きめのものはそのままポンと入れられて、細かいものは100均のケースや不織布ケースを使えば、ぐっと使いやすくなります。

木の質感があるだけで、収納スペースもぐっとおしゃれに見えるのがうれしいポイント◎

■その２ 棚として使う

棚として使うのもおすすめ　▶さらにひと手間


少しだけ手を加えられるなら、棚として使うのもおすすめ！

もちろんそのまま台の上に立てたり、金具を付けて壁に掛けたりするだけでも十分使えるけれど、真ん中に板を1枚追加するとスペースが増えて、ぐっと使いやすくなります。

木箱についてきたワインの仕切り板を装飾として再利用　▶これを使うと


我が家は、アンティークテイストが好きなので、木箱についてきたワインの仕切り板を装飾として再利用。

真ん中に板を1枚追加するとスペースが増えます　▶もっと便利に使う


少し手を加えるだけで、既製品にはない味わいのある棚になりました！

■その３ 引き出しにする

ワイン木箱を2つ使って引き出し収納　▶DIYで本格的な仕様に


ワイン木箱を2つ使って引き出し収納も作りました。

箱を一から作るのって、意外と大変。

でもワイン木箱を使えば、作業もぐっとラクに。

スライドレールを付ければ、開閉もスムーズ　▶ざっくり収納できる


スライドレールを付ければ、開閉もスムーズ。

見た目もかわいくて、実用性もばっちりです。

いろんな場所で使いやすい引き出し


収納って、大きすぎると場所を取るし、小さすぎると物が入らないですよね。

ワイン木箱はその間のちょうどいいサイズ感。

いろんな場所で使いやすい引き出しができました♡

手軽に手に入って、アレンジも自在なワイン木箱。ちょっとしたDIYや収納アイデアに、ぜひ取り入れてみてくださいね♪

作＝asasa