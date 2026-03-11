コスパ◎なDIY！「ワイン木箱」を劇的おしゃれに活用するアイデア3選
こんにちは、asasaです。
【画像で見る】おしゃれに見える「ワイン木箱」の活用アイデア
Instagramでは11万人以上の方にフォローしていただき、インテリアやDIY、便利グッズなどを発信しています♪
新年度、新学期。
お部屋の模様替えを検討している方も多いのでは？
今回は我が家で長年愛用している「ワイン木箱」の活用アイデアを紹介します♡
ワイン木箱って、実はAmazonや楽天など通販サイトでは1箱1,400円前後（送料込み）で買えることをご存じですか？
木材が高くなっている今、材料を一からそろえてDIYするよりも、実はコスパがいいことも・・・！
完成形に近い状態なので、ちょっと手を加えるだけで使えるのも魅力です。
ジモティーやメルカリ、ヤフオクで探したり、飲食店や酒屋さんで出会えることもありますよ。
タイミングが合えば無料でゲットできることもあります！
実は万能なワイン木箱。
我が家の活用法を3つご紹介します♪
■その１ 収納ボックスとして使う
そのままでも十分おしゃれなワイン箱。
ウォークインクローゼットでは、そのまま収納ボックスとして使っています。
大きめのものはそのままポンと入れられて、細かいものは100均のケースや不織布ケースを使えば、ぐっと使いやすくなります。
木の質感があるだけで、収納スペースもぐっとおしゃれに見えるのがうれしいポイント◎
■その２ 棚として使う
少しだけ手を加えられるなら、棚として使うのもおすすめ！
もちろんそのまま台の上に立てたり、金具を付けて壁に掛けたりするだけでも十分使えるけれど、真ん中に板を1枚追加するとスペースが増えて、ぐっと使いやすくなります。
我が家は、アンティークテイストが好きなので、木箱についてきたワインの仕切り板を装飾として再利用。
少し手を加えるだけで、既製品にはない味わいのある棚になりました！
■その３ 引き出しにする
ワイン木箱を2つ使って引き出し収納も作りました。
箱を一から作るのって、意外と大変。
でもワイン木箱を使えば、作業もぐっとラクに。
スライドレールを付ければ、開閉もスムーズ。
見た目もかわいくて、実用性もばっちりです。
収納って、大きすぎると場所を取るし、小さすぎると物が入らないですよね。
ワイン木箱はその間のちょうどいいサイズ感。
いろんな場所で使いやすい引き出しができました♡
手軽に手に入って、アレンジも自在なワイン木箱。ちょっとしたDIYや収納アイデアに、ぜひ取り入れてみてくださいね♪
作＝asasa
