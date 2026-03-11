ひざ負傷で長期離脱のブラジル代表FWロドリゴ、レアルが手術成功を発表

レアル・マドリードは10日、ブラジル代表FWロドリゴが手術を受けたことを発表した。



ロドリゴは今月2日に行われたラ・リーガ第26節のヘタフェ戦に55分から途中出場し、約1カ月ぶりの復帰を飾っていたが、試合終了までプレーを続けた中でひざを負傷。レアル・マドリードは翌3日に、検査を受けたロドリゴが右ひざの前十字じん帯断裂、半月板断裂と診断されたことを発表していた。



復帰まで10〜12カ月ほどかかると見られていることから、今季絶望となった上に、今夏に開催されるFIFAワールドカップ2026も欠場することになったロドリゴだが、今回の発表によると、右足の前十字じん帯断裂および外側半月板損傷の手術を受け、無事に成功したという。これに伴い、近日中からリハビリを開始する予定であることが伝えられている。