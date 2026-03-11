ロサンゼルス・レイカーズ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ

日付：2026年3月11日（水）

開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）

最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 120 - 106 ミネソタ・ティンバーウルブズ

NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ミネソタ・ティンバーウルブズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。

第1クォーターはミネソタ・ティンバーウルブズがリードし16-21で終了する。

第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び45-45で終了する。

第3クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び84-68で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにミネソタ・ティンバーウルブズがリードし120-106で終了する。

試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は24:29出場、9得点、1アシスト、1リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-11 14:55:06 更新