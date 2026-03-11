【NBA試合速報】2026年3月11日（水） ロサンゼルス・レイカーズ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ
ロサンゼルス・レイカーズ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ
日付：2026年3月11日（水）
開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）
最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 120 - 106 ミネソタ・ティンバーウルブズ
NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ミネソタ・ティンバーウルブズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。
第1クォーターはミネソタ・ティンバーウルブズがリードし16-21で終了する。
第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び45-45で終了する。
第3クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び84-68で終了する。
第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにミネソタ・ティンバーウルブズがリードし120-106で終了する。
試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は24:29出場、9得点、1アシスト、1リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-11 14:55:06 更新