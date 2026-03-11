「IQOSストア 名古屋」が栄エリアに移転！3月20日まで来店者プレゼントや名古屋だけの期間限定製品が登場
「煙のない社会」の実現を目指し、さまざまな製品やサービスを展開しているフィリップ モリス ジャパン。2014年、同社は日本における最初の加熱式たばこ「IQOS」を名古屋で発売し、名鉄百貨店本店内に「IQOSストア 名古屋」をオープン。約11年間にわたり多くのIQOSユーザーおよび20歳以上の喫煙者が来店し、年間のべ10万人が利用してきた。
【写真】シャチホコをデザインした「千なり」は、今回のために用意されたオリジナル商品
そして2026年3月7日、これまでの名駅エリアから名古屋随一の繁華街である栄エリアに「IQOSストア 名古屋」を移転リニューアル。新店舗のお披露目として、3月5日にメディア向け取材会が行われた。
新しい「IQOSストア 名古屋」は、サカエチカ内にオープン。地下鉄栄駅・名鉄栄町駅と地下街でつながり、天候にかかわらずアクセスできる。フィリップ モリス ジャパン コンシューマーPRの甲村晶さんは「地下街自体の利用者が多く、まだIQOSストアを利用されたことのない20歳以上の喫煙者の方にも、今回のリニューアルを機に知っていただければと考えています」と期待を寄せた。
新店舗では、販売している加熱式たばこ製品および専用たばこスティックの実物を展示。アクセサリーを含めたすべての製品を、手に取って確認できる。さらに、「IQOSストア 名古屋」だけのサービスとして、自宅でマリアージュ体験ができるドリップバッグまたは月替わりの季節のジュースをボトルドリンクで提供する。
リニューアルのポイントとして、甲村さんは「店舗面積は、以前の名鉄百貨店内路面店と比較して約2倍近くの広さを持っています。加えて、店内全面でIQOSの使用が可能になりました」と、IQOSユーザーがくつろげる空間をアピール。また、「シンボリックなIQOSのロゴを大きく配置し、地下街を通行する方から目につきやすい、明るい空間に仕上げています」と内装デザインのこだわりを紹介した。
今回のリニューアルを記念し、3月20日(祝)までの期間中、毎日先着300人に名古屋の老舗和菓子店「両口屋是清」の名物商品「千なり」をプレゼント(なくなり次第終了)。ふんわりとした皮に、優しい甘さの餡を挟んだ千なりは、名古屋では誰もが知る銘菓。「NAGOYA」の文字とシャチホコをデザインしたオリジナルバージョンを用意している。
3月20日(祝)までの期間限定商品にも注目したい。「IQOSストア 名古屋」限定デザインのプリントが選べる、対象デバイスとプリントをセットにした「デバイス＋プリントセット」を限定販売。シャチホコや名古屋城、テレビ塔をあしらった名古屋を象徴するデザインは、2025年に期間限定で販売し、好評を博したもの。さらに、このセット製品を購入すると「IQOSストアオリジナル ティーバッグ4種のアソートセット」ももらえる(なくなり次第終了)。
また、期間中はハーフカートンボックスも名古屋限定デザインに。IQOS専用たばこスティックを5パック同時に購入すると、シャチホコをデザインした金色のボックスにセットしてくれる。
日本におけるIQOSの歩みは、名古屋から始まった。「これまでご来店いただいたIQOSユーザーおよび20歳以上の喫煙者の皆さまに感謝の気持ちをお伝えするとともに、今後もユーザーの声やニーズに注目しながら、さまざまな形でユーザーエクスペリエンスの向上に努めてまいります」と甲村さん。体験客数の増加につなげる、名古屋ならではの施策にも積極的に取り組んでいく予定とのことで、今後の展開にも期待したい。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁じられています。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】シャチホコをデザインした「千なり」は、今回のために用意されたオリジナル商品
そして2026年3月7日、これまでの名駅エリアから名古屋随一の繁華街である栄エリアに「IQOSストア 名古屋」を移転リニューアル。新店舗のお披露目として、3月5日にメディア向け取材会が行われた。
新しい「IQOSストア 名古屋」は、サカエチカ内にオープン。地下鉄栄駅・名鉄栄町駅と地下街でつながり、天候にかかわらずアクセスできる。フィリップ モリス ジャパン コンシューマーPRの甲村晶さんは「地下街自体の利用者が多く、まだIQOSストアを利用されたことのない20歳以上の喫煙者の方にも、今回のリニューアルを機に知っていただければと考えています」と期待を寄せた。
新店舗では、販売している加熱式たばこ製品および専用たばこスティックの実物を展示。アクセサリーを含めたすべての製品を、手に取って確認できる。さらに、「IQOSストア 名古屋」だけのサービスとして、自宅でマリアージュ体験ができるドリップバッグまたは月替わりの季節のジュースをボトルドリンクで提供する。
リニューアルのポイントとして、甲村さんは「店舗面積は、以前の名鉄百貨店内路面店と比較して約2倍近くの広さを持っています。加えて、店内全面でIQOSの使用が可能になりました」と、IQOSユーザーがくつろげる空間をアピール。また、「シンボリックなIQOSのロゴを大きく配置し、地下街を通行する方から目につきやすい、明るい空間に仕上げています」と内装デザインのこだわりを紹介した。
今回のリニューアルを記念し、3月20日(祝)までの期間中、毎日先着300人に名古屋の老舗和菓子店「両口屋是清」の名物商品「千なり」をプレゼント(なくなり次第終了)。ふんわりとした皮に、優しい甘さの餡を挟んだ千なりは、名古屋では誰もが知る銘菓。「NAGOYA」の文字とシャチホコをデザインしたオリジナルバージョンを用意している。
3月20日(祝)までの期間限定商品にも注目したい。「IQOSストア 名古屋」限定デザインのプリントが選べる、対象デバイスとプリントをセットにした「デバイス＋プリントセット」を限定販売。シャチホコや名古屋城、テレビ塔をあしらった名古屋を象徴するデザインは、2025年に期間限定で販売し、好評を博したもの。さらに、このセット製品を購入すると「IQOSストアオリジナル ティーバッグ4種のアソートセット」ももらえる(なくなり次第終了)。
また、期間中はハーフカートンボックスも名古屋限定デザインに。IQOS専用たばこスティックを5パック同時に購入すると、シャチホコをデザインした金色のボックスにセットしてくれる。
日本におけるIQOSの歩みは、名古屋から始まった。「これまでご来店いただいたIQOSユーザーおよび20歳以上の喫煙者の皆さまに感謝の気持ちをお伝えするとともに、今後もユーザーの声やニーズに注目しながら、さまざまな形でユーザーエクスペリエンスの向上に努めてまいります」と甲村さん。体験客数の増加につなげる、名古屋ならではの施策にも積極的に取り組んでいく予定とのことで、今後の展開にも期待したい。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁じられています。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。