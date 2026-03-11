Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、フランス・パリで行われたLOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）のショー会場で、BLACKPINKのLISA（リサ）やチョン・ジヒョン、チョン・ホヨンらと交流する姿がキャッチされた。

【写真・動画】Stray Kidsフィリックスがルイ・ヴィトンショー会場でBLACKPINKリサ、チョン・ホヨン、カトリーヌ・ドヌーヴらと交流！①～⑦【写真】リサのコーディネート①②

■Stray Kidsフィリックス、カトリーヌ・ドヌーヴと並んでショーを鑑賞

日本時間3月10日にパリ・ルーブル美術館にて行われた、ルイ・ヴィトンの2026秋冬ウィメンズ・ファッションショー。フィリックスは自身のInstagramにて、現地で交流した著名人との2ショットを多数公開した。

3、4枚目はドラマ『イカゲーム』で知られる俳優のチョン・ホヨン、6枚目はリサとの2ショット。そして7～9枚目では、大女優のカトリーヌ・ドヌーヴと並んでショーを鑑賞する様子を公開している。

仲が良いリサとフィリックスは、共にルイ・ヴィトンのブランドアンバサダーを務め、これまでもたびたびショーやイベントの場で交流している。今回は雑踏の中で2人が目配せをし、少し言葉を交わす様子がキャッチされた。

■Stray Kidsフィリックス、チョン・ホヨンと笑顔でハグ！

フィリックスはチョン・ホヨンと対面すると、笑顔で駆け寄ってハグ。美術館の美しい建築をバックに、オールホワイトコーデで揃えたチョン・ホヨンと楽しそうに語り合った。

■Stray Kidsフィリックスがチョン・ジヒョンと立ち話

そして俳優のチョン・ジヒョンとは、凛々しい表情で2ショットを撮影したあと、打ち解けた様子で談笑した。

■Stray Kidsフィリックス、ルイ・ヴィトンショーにブラックジャケット＆デニムで登場

この他、フィリックスはブラックジャケットとブルーデニムのコーディネートで参加した当日の写真を、多数Instagramで公開している。

■BLACKPINKリサのルイ・ヴィトンショー参加コーディネート