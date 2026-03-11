HANA7¿Í¤Î¡È¥é¥¤¥ÖÄ¾Á°¡É¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ó¤«!?¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥®¥ã¥ë¥ÔºÇ¤Ã¤Ã¹â¡×¤ÎÀ¼
HANA¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¼Ì¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ó¤«!?¡×HANA¤Î¥É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È①②¡ÚÆ°²è¡ÛHANA1st¥Ä¥¢ー¤è¤ê¡ÖALL IN¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«
¢£HANA¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈÌ©Ãå¡ªÀçÂæ¤Ç¡ØVenue101¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é
¤³¤ì¤ÏNHK¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØVenue101¡Ù¤ÎSNS¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£HANA¤Ï3·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØVenue101 EXTRA in ÀçÂæ ～¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯ Ì¤Íè¤Ø～¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ï8Ëç¤¢¤ê¡¢2·î¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ËÜÈÖÄ¾Á°¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¡£
1ËçÌÜ¤Ç¤ÏJISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¤¬¡¢¸ª½Ð¤·°áÁõ¤Ç¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£2ËçÌÜ¤ÏCHIKA¡Ê¥Á¥«¡Ë¤ÈMOMOKA¡Ê¥â¥â¥«¡Ë¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥â¥â¥«¤ÏÀå¤ò½Ð¤·¤Æ¡È¥®¥ã¥ë¤ß¡ÉÁ´³«¤À¡£¤½¤·¤Æ3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢ºÇÇ¯¾¯¤ÎMAHINA¡Ê¥Þ¥Ò¥Ê¡Ë¤¬¥¥åー¥È¤Ë¿°¤òÀí¤é¤»¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤ËÀÜ¶á¤·¤¿¡£
5ËçÌÜ¤ÏÈþ¤·¤¤È©¤Ë»ëÀþ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëKOHARU¡Ê¥³¥Ï¥ë¡Ë¤ÈNAOKO¡Ê¥Ê¥ª¥³¡Ë¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£6ËçÌÜ¤Ç¤ÏYURI¡Ê¥æ¥ê¡Ë¤¬¥®¥ã¥ë¥Ôー¥¹¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤·¤Æ7ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥¸¥¹¡¢¥Ê¥ª¥³¡¢¥³¥Ï¥ë¡¢¥æ¥ê¤¬½¸¹ç¤·¡¢¥®¥å¥Ã¤È´é¤ò¶á¤Å¤±¤ÆÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö´éÌÌ¤¬Å·ºÍ¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ó¤«!?¡×¡ÖºÇ½é¤Î¥¸¥¹¤«¤éÇË²õÎÏ¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¥®¥ã¥ë¥ÔºÇ¤Ã¤Ã¹â¡×¡Ö¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¤·¤Þ¤¯¤ê¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£HANA1st¥Ä¥¢ー¤è¤ê¡ÖALL IN¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«
¤Ê¤ªHANA¤ÎSNS¤Ë¤Æ¡¢3·î7Æü¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿1st¥Ä¥¢ー¡ÖHANA 1st TOUR 2026 ¡ÈBorn to Bloom¡É¡×¤è¤ê¡ÖALL IN¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬°ìÉô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー¤¬¿¿¹È¤Î°áÁõ¤òÅ»¤¤¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é²Î¤¦»Ñ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£