小倉クラッチ <6408> [東証Ｓ] が3月11日後場(15:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の2.1億円→13億円(前期は11.6億円)に6.2倍上方修正し、一転して11.9％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の0.2億円の赤字→10.6億円の黒字(前年同期は8.7億円の黒字)に増額し、一転して黒字に浮上し、22.2％増益計算になる。



業績好調に伴い、従来未定としていた期末一括配当は100円(前期は50円)実施する方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期の通期連結業績予想につきましては、輸送機器用事業及び一般産業用事業において売上高が想定を上回る見込みであることや生産性向上、経費削減などにより、営業利益及び経常利益はいずれも前回予想を上回る見通しとなりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は、営業利益及び経常利益の増加に加え、政策保有株式の縮減を進めることに伴い投資有価証券売却益の計上を見込むことから前回予想を上回る見通しとなりました。



期末配当予想につきましては、前回予想において未定としておりましたが、上記業績予想及び当社の配当方針などを総合的に勘案して１株当たり100円に修正しております。（注）上記の予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、今後様々な要因により実際の業績や配当が予想数値と異なる可能性があります。

