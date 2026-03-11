11日15時現在の日経平均株価は前日比737.73円（1.36％）高の5万4986.12円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1128、値下がりは411、変わらずは51と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を209.91円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が188.52円、フジクラ <5803>が47.97円、東エレク <8035>が43.12円、任天堂 <7974>が26.41円と続く。



マイナス寄与度は54.55円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が24.07円、ＫＤＤＩ <9433>が12.03円、オリンパス <7733>が8.76円、リクルート <6098>が7.92円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、その他製品、海運、電気・ガスと続く。値下がり上位には銀行、サービス、保険が並んでいる。



※15時0分3秒時点



株探ニュース

