野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は10日（日本時間11日）、米マイアミのローンデポパークで米国代表がイタリア代表と対戦。イタリアが8－6で米国代表に勝利し、無傷の3連勝を果たした。

序盤に大量得点で試合をリードしたイタリアは、終盤のアメリカの猛攻に耐えきり大金星。これでプールBの状況は一気に「カオス」化。明日のメキシコvs.イタリア戦の結果次第では、優勝候補アメリカがWBCから姿を消すという大波乱になる。

■メキシコ勝利の場合は失点率の争いへ

明日11日（同12日）日本時間8時開始予定のメキシコvs.イタリア戦の結果で、プールBからの準々決勝進出国が決定する。条件は以下の通り。

イタリアがメキシコに「勝利」した場合

イタリア、アメリカが準々決勝進出

メキシコがイタリアに「勝利」した場合

・アメリカ、イタリア、メキシコが3勝1敗で並ぶため、失点率で決定

イタリアが4失点以内→メキシコ、イタリアが準々決勝進出

イタリアが5失点以上→アメリカ、メキシコが準々決勝進出

メキシコにとっては勝利が絶対条件。一方のイタリアは試合を落とすとしても4失点で踏みとどまれば進出が確定する。

イタリアはここまで全試合で7得点以上を挙げる打力でプールBを沸かせてきた。実力者メキシコ相手でも勢いを維持できた場合、WBCの歴史に残る大波乱を呼ぶことになる。

WBC2026／プールB ここまでの試合結果まとめ

3月7日（土） イギリス 2-8 メキシコ

3月7日（土） ブラジル 5-15 アメリカ

3月8日（日） イタリア 8-0 ブラジル

3月8日（日） アメリカ 9-1 イギリス

3月9日（月） イタリア 7-4 イギリス

3月9日（月） メキシコ 16-0 ブラジル

3月10日（火）イギリス 8-1 ブラジル

3月10日（火） アメリカ 5-3 メキシコ

3月11日（水） アメリカ 6-8 イタリア

3月12日（木） メキシコ - イタリア

WBC2026 メキシコ・イタリア両代表のここまでの打撃／投球成績一覧

メキシコ代表の投手成績

メキシコ代表の打撃成績

イタリア代表の投手成績

イタリア代表の打撃成績