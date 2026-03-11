「PTA活動は以上です」新任挨拶とともに今年の活動終了！ベルマークはポケットマネーで1万円寄付で解決【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
仕事をしながらPTA役員を兼務するのはとても難しく、撤廃する学校もある昨今。PTAの仕事を効率化しようと、新しい会長が就任した。話題の問題をギャグ漫画にした伊東(@ito_44_3)さんの「多分これが一番早いと思います」に、約10万のいいね(2026年3月7日時点)が集まっている。
■踏襲するだけではなく、アップデートを！
本作「多分これが一番早いと思います」は、地域や学校によって存在すら異なるPTA活動について描かれている。ある日、PTA会議で新たにPTA会長に就任した田中さんは、「無駄をなくして、効率化します！」と新任の挨拶もそこそこにPTAの現状と課題、解決策を次々提案していく…。
まずは、ベルマークの廃止を提案！ベルマークは種目ごとに分類したり、とにかく作業効率が悪く、ベルマークの点数で学校の備品を購入するところも多いが、最近は回収率が低くあまりポイントがたまらないのが実情である。ベルマークは数えずに捨てて、「代わりに私のポケットマネーで1万円寄付します」と、まさかのポケットマネーで解決！さらには、バザーは会長権限で中止！バザーの予算を地域パトロールの外部発注に充てる。”地域パトロール”は、子供が利用する公園や通学路、裏路地などを保護者がパトロールし、不審者がいないか危険な場所はないかなど日頃からチェックするものだ。「以上の説明を持ちまして今年のPTA活動は終了です」とあっさりと今年の活動すら終え、役員たちから大きなざわめきが上がったのだった…。
読者からは「有能すぎる」「役員会議もメールでいい」などの声が寄せられた。作者の伊東さんは、多くの反響に対して、「思ってた以上に拡散されてうれしいです！共感もツッコミもありがたく頂戴しています」と、よろこびを語る。
共働き世帯が多い昨今では、昔のようなPTA活動は負担になる…。時代に合わせた形で行うことが、結果的に続けられることが多いだろう。新しいPTA活動方法になるかも？ぜひ読んでみて。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。