コダックがソファに変身 身体が包み込まれるようなもっちりした座り心地
ソファメーカーのセルタンは、ポケットモンスターのコダックをモチーフにした『コダックビーズソファ』を発売した。
【写真】カビゴンもソファに！ラインナップ一覧
コダックは、しっぽと髪が特徴的で、癒される表情が魅力的なポケモン。同商品は、コダックをモチーフにしながら、身体が包み込まれるようなもっちりした座り心地にこだわった。ポケモンに包まれながら、部屋でゆったりくつろぐ喜びを提供する。
コダックの細部までこだわり、後ろから見た時までかわいらしいデザインに。ウレタンと極小ビーズをバランス良く配合したスゴビーズを使用しており、フィット感が高く、もっちりと包み込まれるような感覚を味わえる。背もたれとひじ掛け付きで、体全体を預けてゆったりと座ることができ、たっぷりのビーズが身体をしっかり受け止めるので、長時間座っても快適にリラックスできる。また、女性でも簡単に移動できる重さ。カバ−は洗濯機で洗えるため、小さな子どものいる家庭でも安心。
そのほか、同社は『ヤクデ座椅子』『ヤドンビーズソファ』『モクロービーズソファ』『ゲンガービーズソファ』『メタモンビーズソファ』『カビゴンビーズソファ』『モンスターボールオットマン』を展開している。
（C）Pokemon. （C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
