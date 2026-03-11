»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÅê¼ê¿Ø¤Î»þº¹¤Ü¤±ÂÐºö¤È¤Ï¡©¡¡¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎËÜ¤òÏ¯ÆÉ¡õÂçÎÌ¤Î¥¬¥à¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éËËÄ¥¤ë
¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯(WBC)¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥×¡¼¥ëC¤òÁ´¾¡¤Ç1°ÌÄÌ²á¤·¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£º£¸å¤ÎÀï¤¤¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Çµ¡Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£°ìÉô¤ÎÅê¼ê¿Ø¤¿¤Á¤Ï¡¢µ¡Æâ¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Ê¿¾°¿¿Åê¼ê¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë郄¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Ë¥Ã¥³¥ê¾Ð´é¤Î郄¶¶Åê¼ê¤Î¼ê¸µ¤Ë¤Ï¡¢ÀèÆü½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤ÎÃø½ñ¡Ø¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÅº¤¨¤ÆÆ£Ê¿Åê¼ê¤Ï¡Ö»þº¹¥Ü¥±ÂÐºö ÍºÀ±¤µ¤ó¤ÎËÜ¤òÏ¯ÆÉ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£µ¡Æâ¤ÇËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÏ¯ÆÉ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ï¶ùÅÄÃÎ°ìÏºÅê¼ê¤â»²²Ã¡£Æ±¤¸ËÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃø¼Ô¡¢µÆÃÓÅê¼ê¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿µ¡Æâ¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¾Ò²ð¡£Âç¤¤Ê¥Ê¥Ã¥Ä¤Î´Ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢300¸ÄÆþ¤ê¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥¬¥à¤ÎÂç·¿¥Ü¥È¥ë¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¡Ö13»þ´Ö°ÜÆ°¤Ï¤³¤Î300¸Ä¤Î¥Á¥å¡¼¥¤¥ó¥¬¥à¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£