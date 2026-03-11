Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月11日は、約135gの軽量設計・最大80時間再生・ノイズキャンセリング付きで、コストパフォーマンスが優秀なUGREEN（ユーグリーン）のワイヤレスヘッドホン「Studio Plus HP207」が、お得に登場しています。

UGREEN Studio Plus Bluetooth6.0 ヘッドホン Bluetooth ANCノイズキャンセリング ワイヤレスヘッドホン 最大80時間音楽再生 30mm PU＋チタンコーティング振動板ユニット搭載 AIノイキャン技術 2台デバイス同時接続 80ms低遅延 135g超軽量 専用アプリ対応 ブラック 3,000円 （62％オフ） Amazonで見る PR PR

約135gの軽量設計＆最大80時間再生で毎日使える。UGREENのBluetooth 6.0ヘッドホンが62％オフ！

ワイヤレスヘッドホンは音質も大事ですが、日常で使うならバッテリーや装着感も重要。UGREEN（ユーグリーン）の「Studio Plus HP207」は、約135gの軽量設計と最大80時間再生という長時間仕様が魅力の1台。今なら62％オフの超特価で購入できるチャンスです。

本製品の最大の特長は、約135gという軽量設計。ヘッドバンドには形状記憶の素材を使用しているので、長時間の使用でも負担が少なく、テレワークや通勤・通学、動画視聴など幅広いシーンで使いやすい仕様になっています。

さらに注目したいのがバッテリー性能。フル充電で最大約80時間の連続再生に対応しています。数日にわたって充電を気にせず使えるため、出張や旅行など長時間の移動にも安心。日常のヘビーユースにも頼れるスタミナです。

ANC＋AIノイズキャンセリング＆Bluetooth 6.0搭載。コスパの良さも◎

機能面でもコストパフォーマンスの高さが光ります。周囲の雑音を低減するANC（アクティブノイズキャンセリング）を搭載。カフェや電車内などでも音楽や動画に集中しやすい環境を作れます。 通話時にはAIノイズキャンセリングが周囲の環境音を抑え、クリアな音声を届けてくれるので、オンライン会議や通話が多い人にも便利です。

接続はBluetooth 6.0に対応し、安定した接続と低遅延を実現。音楽はもちろん動画視聴やゲーム用途にも適しています。

約135gの軽量設計と最大80時間再生、Bluetooth 6.0＋ANC搭載と、日常使いに欲しい要素がしっかり詰まった高コスパモデルです。

なお、上記の表示価格は2026年3月11日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

