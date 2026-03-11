お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきおが１１日、ブログを更新。東日本大震災から１５年のこの日、宮城・気仙沼を訪れていることを報告した。

伊達は「東日本大震災の発生から１５年。今年も、宮城県気仙沼市に来ています。震災当日を含めると、この日は１６年連続で気仙沼にいるんだなー」としみじみ。「５年周期で、節目節目だと言われるけど…特に、現地に住んでる方にとっては、また今年も３月１１日がやってきたっていう事であり、あの怖かった１日を思い出す」と改めて震災当日のことを振り返った。

また「今日も気仙沼で色んな方とお話しました。ご家族が亡くなられた方、未だ行方不明のご家族がいる方…」と明かし「無事だった我々なんかにはどうやったって同じ気持ちにはなれないけど、これからも出来る限り寄り添って生きたい。あの津波から共に逃げて助かった事には変わりないから」と胸の内を伝えた。

続けて「震災前の町からは想像がつかない位にキレイに立派に整備された町。今年は、我々が１５年前に津波から避難した安波山ではなく、あの日の午前中にロケで行っていた場所で１４時４６分を迎えるつもり」とつづると「とにかく、星空が綺麗で、本当に綺麗で。。東京と同じ空とは思えない程の星空。たった５分空を眺めると流れ星が必ず見れる星空。本来、こんなに綺麗な星空なのに、震災の日の夜、気仙沼の空はオレンジ色でした。津波で重油タンクが流されて、その重油に火がつき、とにかく火事が凄くて空まで明るかった」と回想。

改めて「何年経っても、あの怖かった時間とか音とか匂いは忘れない。震災当日から、まずは復旧、そして復興と、ずーっと走り続けてる方は１５年はあっという間だと話してくれました。何だかんだ、やる事が多過ぎたからねーって。俺ら、１５年前はまだ３６歳だったんだ。５１歳だもんなー。今。経験した大人が、しっかりと子ども達に伝えて行かないとですね」と思いを記した。