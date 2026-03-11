やっぱ【無印】センス良い！ 40・50代の楽ちんおしゃれに♡「大人の一軍パンツ」

肩の力を抜いた装いなのに、どこか洗練されて見える。そんな理想を叶えたいなら【無印良品】のパンツをチェックしてみて。今回は、大人コーデの一軍として活躍に期待できるパンツをピックアップしました。一見ラフな印象でも、こだわりのディテールによってほどよいきちんと感が備わったアイテムは、40・50代の着こなしにマッチするはず。

きれいめトップスに合わせたいスウェットパンツ

【無印良品】「スウェットパンツ」\2,990（税込）

リラックス感がありながら、控えめのボリュームでラフ見えしにくいスウェットパンツ。シャツなどクリーンなトップスを合わせれば、きれいめカジュアルが完成。グレーは着まわしやすく、足元はスニーカーやローファー、バレエシューズでも好相性です。

こなれ感を演出するメンズのワイドパンツ

【無印良品】「製品染めワイドイージーパンツ」\4,990（税込）

ほどよいボリュームと抜け感を楽しめるワイドパンツ。裾に向かって細くなるテーパードシルエットなので、もたつきにくくすっきりとした印象に。縫製後に染色する製品染め加工ならではの風合いで、こなれ感をプラスできそうです。コンパクトなトップスを合わせて、40・50代の大人カジュアルを旬な雰囲気に仕上げてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M