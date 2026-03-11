ワールド・ベースボール・クラシック

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールBが10日（日本時間11日）、米ヒューストンで行われ、米国は6-8でイタリアに敗れた。米国は3勝1敗で、イタリアは3戦全勝で首位浮上。プールBの準々決勝進出チームは11日（同12日）に行われるイタリア―メキシコ戦の結果次第となった。衝撃の一報に、米識者も思わず悲壮感を漂わせている。

3連勝の米国にとって、イタリアに勝利すれば全勝で1位突破が決まる一戦。しかし、先発のマクリーン（メッツ）が2回に2本塁打を浴び、4回にも2番手ヤーブロー（ヤンキース）が2ランを被弾。5回終了時点で0-5と大きくリードを広げられた。

6回以降、追い上げを見せたが、反撃及ばず。2点を追う9回2死一塁で、主将ジャッジ（ヤンキース）が三振に倒れゲームセットとなった。イタリア先発のローレンゼン（ロッキーズ）が超強力打線相手に4回2/3を投げ、2安打無失点の好投を見せた。

この日、11安打を記録したアメリカ打線だったが、頼みの主将ジャッジは4打数無安打に。米ポッドキャスト番組「The Big Leagues Daily」で司会を務めるダン・クラーク氏はXで「アーロン・ジャッジのリーダーシップはどこへ行ったのか？ アメリカ代表チームは完全に崩壊した」と、期待外れのプレーを皮肉まじりに糾弾していた。

イタリアはこれでプールB首位に浮上。ただイタリアが次戦のメキシコ戦に敗れると、メキシコも3勝1敗となり、米国含め3チームが勝率で並び、順位は失点率の差で決定する。同率チーム間の対戦で、守備アウト数あたりの失点数の少なさが適用され、米国はメキシコに3失点、イタリアに8失点。メキシコは米国に5失点。イタリアは米国に6失点となっている。メキシコ―イタリア戦の結果次第では、優勝候補・米国が1次ラウンドで敗退する可能性もある。



