岸井ゆきの主演『お別れホスピタル2』放送日決定 伊東四朗、阿川佐和子、YOUら新キャスト発表
岸井ゆきの主演、松山ケンイチ共演のNHK土曜ドラマ『お別れホスピタル2』の放送日と新キャストが発表された。療養病棟を舞台に“その人らしく最後まで生き切る”姿を描くシリーズ第2弾で、伊東四朗、渡辺えり、YOU、広岡由里子、阿川佐和子、柄本明らが新たに出演する。
【写真】豪華キャストを一挙紹介
原作は沖田×華。脚本は安達奈緒子。舞台はみさき総合病院の療養病棟で、看護師・辺見歩（岸井ゆきの）と医師・広野誠二（松山ケンイチ）が、人生の最終段階にある患者や家族と向き合う日々を描く。入院しても元気になって退院する人がほとんどいない病棟で、それぞれの「限りある生」に向き合う姿を丁寧に描くヒューマンドラマとなる。
新たな患者役として、100歳の元県議会議員・安斎正助を伊東四朗が演じる。伊東は出演について「現在八十八歳の私に入院患者で演説好きの役が飛び込んできた。無論引き受けましたよ、だって面白そうだもの」とコメントし、「若先生とのやりとり、隣のベッドの患者との確執、等々。是非見て下さーい！」と呼びかけた。
また、安斎と過去に関係があるスナックのママ・林美枝を渡辺えりが担当。末期のすい臓がんを患うベストセラー作家・桜田美々をYOU、美々と過去に仕事をしていた編集者・秋山しのぶを広岡由里子が演じる。
さらに、終末期の緩和ケアを希望して入院してきた角川千代子役に阿川佐和子、その夫・三郎役に柄本明が出演。阿川は役作りを通して「普段当たり前のように繰り返している呼吸が、こんなに貴重なものだったかと感じた」と振り返り、撮影後に深呼吸できることへ感謝の気持ちが湧いたと語った。
病棟では、100歳の患者が演説を始める一方で「死にたい」と訴える患者もおり、辺見は患者一人ひとりと向き合う中で「生きている意味」を考え続ける。医師の広野とともに、患者たちの思い残した願いや家族の葛藤に寄り添いながら、それぞれの人生の終幕に立ち会っていく。
同作には岸井、松山のほか、内田慈、仙道敦子、国広富之、円井わん、長村航希、山本裕子、きたろう、根岸季衣、田村泰二郎、麻生祐未、小野花梨、丈太郎らも出演する。NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信も予定されている。
【放送予定】
・総合テレビ 2026年4月4日（土）後10：00〜10：45 前編
・総合テレビ 2026年4月11日（土）後10：00〜10：45 後編
・BSP4K 2026年3月22日（日）後6：45〜7：30 前編
・BSP4K 26年3月29日（日）後6：45〜7：30 後編
【写真】豪華キャストを一挙紹介
原作は沖田×華。脚本は安達奈緒子。舞台はみさき総合病院の療養病棟で、看護師・辺見歩（岸井ゆきの）と医師・広野誠二（松山ケンイチ）が、人生の最終段階にある患者や家族と向き合う日々を描く。入院しても元気になって退院する人がほとんどいない病棟で、それぞれの「限りある生」に向き合う姿を丁寧に描くヒューマンドラマとなる。
また、安斎と過去に関係があるスナックのママ・林美枝を渡辺えりが担当。末期のすい臓がんを患うベストセラー作家・桜田美々をYOU、美々と過去に仕事をしていた編集者・秋山しのぶを広岡由里子が演じる。
さらに、終末期の緩和ケアを希望して入院してきた角川千代子役に阿川佐和子、その夫・三郎役に柄本明が出演。阿川は役作りを通して「普段当たり前のように繰り返している呼吸が、こんなに貴重なものだったかと感じた」と振り返り、撮影後に深呼吸できることへ感謝の気持ちが湧いたと語った。
病棟では、100歳の患者が演説を始める一方で「死にたい」と訴える患者もおり、辺見は患者一人ひとりと向き合う中で「生きている意味」を考え続ける。医師の広野とともに、患者たちの思い残した願いや家族の葛藤に寄り添いながら、それぞれの人生の終幕に立ち会っていく。
同作には岸井、松山のほか、内田慈、仙道敦子、国広富之、円井わん、長村航希、山本裕子、きたろう、根岸季衣、田村泰二郎、麻生祐未、小野花梨、丈太郎らも出演する。NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信も予定されている。
【放送予定】
・総合テレビ 2026年4月4日（土）後10：00〜10：45 前編
・総合テレビ 2026年4月11日（土）後10：00〜10：45 後編
・BSP4K 2026年3月22日（日）後6：45〜7：30 前編
・BSP4K 26年3月29日（日）後6：45〜7：30 後編