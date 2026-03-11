◇大学野球・立命館学園創立125周年記念試合 立命大3―3慶大（2026年3月11日 わかさスタジアム京都）

関西学生野球連盟の立命大は11日、慶大との練習試合に臨み、今秋ドラフト上位候補に挙がる有馬伽久（がく＝4年）が5回2失点と順調な仕上がりを見せた。

初回の2安打2失点など2回までに4安打を献上。そこから「軸足に体重を乗せることを意識し、冷静に修正できた」と立て直し、3回以降の3回は無安打にまとめた。

最速は147キロを計測。4回の3者連続三振を含む計4奪三振を数えるなど、修正力の高さをアピールした。

「初回の入りは去年からの課題でもある。ただ、3回以降のような自分の投球ができれば、なかなか打たれないということは感じました」

練習試合ながら球場にはNPB8球団16人のスカウトが集結。そのうち5球団は編成幹部クラスを含む複数人態勢を敷くなど、注目度の高さを伺わせた。

3人態勢を敷いたヤクルトの橿渕聡スカウトグループデスクは「リーグ戦開幕前に一度見ておきたかった。調整段階としては十分だと思う。いい投手であることは間違いない」と評価した。

◇有馬 伽久（ありま・がく）2004年（平16）7月29日生まれ、奈良県田原本町出身の21歳。小1から平野パイレーツで野球を始め、中学は田原本町中の軟式野球部に所属。愛工大名電（愛知）では2年秋から背番号1を背負い、甲子園に2年夏と3年夏の2度出場。立命大では1年春にリーグ戦初登板。3年秋の明治神宮大会では大会記録となる10者連続三振を達成。50メートル走6秒3。1メートル75、80キロ。左投げ左打ち。