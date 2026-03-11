一週間ぶりに帰宅したパパとママを迎えた2匹の犬の、再会の瞬間に見せた喜びいっぱいのリアクションがInstagramで注目されています。

投稿したのは、黒柴の陽ちゃん・赤柴の春くんと暮らす「黒柴 陽(よう)と赤柴 春(はる)」さん。投稿から22.7万回以上再生され、「目を細めてかわいい」「嬉しいがいっぱい溢れてる」といったコメントが寄せられています。

【動画：一週間の旅行から帰宅→『ただいま』と言うと、2匹の犬が…愛に溢れた『再会と歓迎』】

満面の笑顔で「おかえり」

登場するのは、黒柴の陽ちゃんと赤柴の春くん。この日、1週間の旅行を終えて帰宅したパパとママに、2匹の熱烈な歓迎が始まったといいます。春くんは、登場したときから目を細めて満面の笑みだったそう。

陽ちゃんもパパとママの姿を確認すると、居ても立っても居られない様子で全力で駆け寄ってきたんだとか。2匹揃って尻尾を振りながらドタドタと足音を立てて歓迎する姿は、パパとママへの愛に溢れていますね。

止まらない尻尾とヒコーキ耳！

春くんと陽ちゃんの興奮は最高潮に達し、尻尾をブンブンと大きく振りながらパパとママに飛びついたんだそう。ヒコーキ耳でのかわいい甘えっぷりに、飼い主さんも「ただいま」となでる手が止まらなくなってしまった様子です。

1週間は春くんと陽ちゃんにとって、とても長い時間だったのでしょう。2匹とも大興奮で、終始落ち着かない様子だったといいます。春くんは嬉しさのあまり興奮が抑えきれず、思わずカメラにドアップで映る場面もあったとか。

お土産をもらって大満足の2匹

ひとしきり甘えた後は、パパとママからの嬉しいサプライズが待っていたのでした。旅行先からのお土産をしっかりともらい、2匹とも大満足の様子だったそう。お利口にお留守番をした2匹へ、最高のご褒美になりましたね。

お土産を前にお利口に並ぶ、春くんと陽ちゃん。次は家族みんな一緒に、旅行に行けるといいですね。パパとママへの愛情に溢れた、温かいお出迎えシーンでした。

この投稿には「大好きで嬉しいのが伝わってくる」「2人してヒコーキ耳でお出迎え、かわいい！」「お帰りなさい愛が溢れちゃったね」「私まで嬉しくなるし幸せな気持ちになる」など、家族の絆に心打たれる人が続出していました。

投稿者である「黒柴 陽(よう)と赤柴 春(はる)」さんのInstagramでは、対照的な毛色がかわいい2匹の賑やかな日常がたくさん投稿されています。仲良しの陽ちゃんと春くんにも注目です。

写真・動画提供：Instagramアカウント「黒柴 陽(よう)と赤柴 春(はる)」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。