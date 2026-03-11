キッチン家電ブランド「récolte（レコルト）」を展開するウィナーズが、「コンパクト生ごみ処理機」を3月13日より発売することを発表した。

【画像あり】ゴミ箱感覚で生ゴミを処理！

本製品は、容量約1.5L（約750g）の生ごみを乾燥・粉砕処理できる2～3人家族向けのコンパクトモデルだ。

ヒーター加熱（最大100℃）と送風による乾燥、バスケット内の羽根による撹拌・粉砕を行い、生ごみを約1/10の重さまで軽量化する。処理時間の目安は、約300gで約4.5時間、約750gで約5.5時間となる。

サイズは約22.0×33.0×27.1cm（幅×奥行×高さ）で、限られたキッチンスペースにも設置しやすい設計となっている。重量は約5.7kg。

においへの対策として、活性炭を使用した脱臭フィルターを採用し、動作中の排気からにおいのもとを吸着する仕組みを備える。タイマーは1～12時間の設定が可能で、設定時間に自動で運転を開始する。

バスケット内側にはセラミックコーティングが施されており、においが付きにくく汚れも落としやすい仕様だ。クリーニングモードも搭載され、主なパーツは水洗いに対応する。付属の「お手入れブラシ」で細部の清掃も行える。

希望小売価格は39,600円（税込）。

（文＝リアルサウンドテック編集部）