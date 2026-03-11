中国を中心に活動するソロアーティスト SANTAが、新曲「大丈夫」を本日3月11日に配信リリースした。

SANTAは、2021年に放送された中国最大級のオーディション番組『創造営2021』に出演し、ボーイズグループ INTO1のメンバーとしてデビュー。現在はソロアーティストとして活動している。

本楽曲は、日常にある不器用な強がりと、相手を思いやるからこそ生まれる心の痛みを、SANTA自身が作詞し、温かくも切ないメッセージとして綴った一曲。彼にとって最もストレートなJPOPソングに仕上がっている。

・SANTA コメント

この曲を書いたのは2025年7月。否定されるより、可哀想だと思われる、その優しさの方が耐えられないという事を知りました。初めて誰にも言わずに地元に逃げました。涙を堪えながら、「大丈夫だよね？」と聞いてくれたあなた。心の中を隠し合って、肩を震わせ合って、特にあなたには、弱さを隠したい僕は「大丈夫だよ。」と伝えました。君にとってのあなた。それが恋人でも母でも、友でもいい。大丈夫という三文字に込められた思いを大切にしてもらえれば幸いです。

（文＝リアルサウンド編集部）