「WBCのノックアウトステージ前に敗退する可能性がある」まさかの一次リーグ敗退も…アメリカがイタリアに6−8に敗戦の“誤算”を米記者も速報【WBC】
主将を務めるジャッジは最後に三振に倒れた(C)Getty Images
WBC一次ラウンドB組の米国は現地3月10日にイタリアと戦い、6−8と敗れた。
米国先発は昨季メッツでメジャーデビューを果たした右腕マクリーン。初回は三者連続三振の立ち上がりを見せるも2回につかまった。二回二死から6番ティールにソロを浴びると、なおも二死一塁から8番アントナチに右中間に飛び込む2ランを被弾。リードを奪われた。
【動画】最後はジャッジが空振り三振…米国がイタリアに敗れた瞬間を見る
米国は4回から左腕のヤーブローを送り込むもイタリア打線の勢いは止まらない。
無死一塁から今度は7番のカグリオンに2ランを許しさらにリードを広げられる。
米国は6回にもミスもからみ3失点。打線は終盤にP．クロウ＝アームストロングの2発など追い上げたが一歩及ばず。最後は二死一塁から主将のジャッジが空振り三振に倒れゲームセット。
米国はここまで3戦全勝でイタリア戦に臨んでいたが、まさかの敗戦で3勝1敗に。
この日米国に勝ったイタリアが現地11日のメキシコ戦に敗れれば、メキシコを含め3チームが3勝1敗で並ぶことになる。準々決勝進出は失点率で決まることになり、状況次第では米国の一次リーグ敗退も決まる。
最強チームといわれた米国の苦戦には米メジャーでアナリストを務めるジェフ・パッサン氏も自身のXで試合中から「イタリアがアメリカ代表を猛攻している」としながら、「失点数を考慮したタイブレークルールにより、アメリカは厳しい立場に追い込まれている」と速報。
最後は「明日メキシコはイタリアに勝てば、米国はWBCのノックアウトステージ前に敗退する可能性がある」と伝えた。
