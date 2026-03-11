◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国６―８イタリア（１０日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

優勝候補の筆頭・米国代表がダークホースのイタリアに足をすくわれた。屈辱の今大会初黒星。国際大会でイタリアに敗れたのは２００７年１１月９日のＩＢＡＦワールドカップ（台湾）で２―６で敗れて以来となる歴史的な黒星。１９９９年の豪州インターコンチネンタル杯以降の両国の通算対戦成績は米国の３８勝２敗となった。

これで米国の準々決勝進出は１１日（日本時間１２日）のメキシコ対イタリアの結果次第となった。イタリアが勝てば１次ラウンド突破となるが、メキシコが勝てば失点率によって順位が決まる。「本当に厳しい。選手もフラストレーションを感じている。でも、仕方ない。それは我々の責任。適所適材で人材を配置したが、最後は決め切れなかった」と、デローサ監督は肩を落とした。

準々決勝進出を“誤認”していた。指揮官はこの日の試合前にテレビ出演し、準々決勝進出を果たした前提でコメント。試合後の記者会見でメディアに指摘され、「言い間違いだった。計算を完全に間違えていた」と語った。前日に２勝０敗同士の対決となったメキシコとの大一番を制し、３勝０敗となったが、１次ラウンド突破はまだ確定していなかった。

前日の試合後、選手らは日付をまたいで午前０時３０分ごろまでロッカーに残って野球談義に花を咲かせていたとも明かしており、報道陣からは「少し安堵（あんど）していたのか」と、油断を指摘する質問も。「そうは思わない。イタリアが素晴らしかったということ。敬意を払わなければならない」とデローサ監督。確信していた８強は他力本願となった。

怒とうの猛反撃も、あと一歩及ばず。６回表終了時点で０―８とまさかの展開から、その裏にヘンダーソン（オリオールズ）が右中間へ反撃の口火となるソロ本塁打でチームを目覚めさせる。クローアームストロング（カブス）が７回に３ラン、９回に右翼席へ２打席連発となるソロと放って６―８と２点差まで詰め寄り、なおも２死一塁としたが、最後の打者ジャッジ（ヤンキース）は空振り三振に倒れ、試合終了。惜しまれたのは６回の３失点。序盤の失点が歯車を狂わせたのか、失策や暴投などらしくないプレーが連発。結果的には２点差の幕切れとなっただけに、ミスで重ねた失点が響いた。